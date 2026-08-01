العثور على جثمان سيدة بمياه النيل بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، ، على جثمان سيدة طافيًا بمياه النيل أمام مستشفى الجلدية بمدينة المنصورة، وتم نقلها إلى المستشفى الدولي

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة ايفيد بوجود جثمان لسيدة على شط البحر أمام مستشفى الجلدية،

انتقلت ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعه.

وتبين أن الجثمان لسيدة تُدعى سها البيلي، 42 عامًا، ومقيمة بمركز السنبلاوين، وتبين من التحريات بأن الجثمان ظل بالمياه منذ نحو يومين.



وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى الدولي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

فيما باشرت جهات التحقيق الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه