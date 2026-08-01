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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بإقامة تندة في منفذ بيع بالمنصورة لحماية المواطنين من حرارة الشمس

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ميادين وشوارع حي غرب المنصورة، في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع الخدمية والمرورية بمختلف الشوارع والمناطق الحيوية، حيث تفقد المحافظ الحالة العامة بميداني الشيخ حسانين، والطميهي، وشارع الترعة وغيرها، ومتابعة مستوى الإشغالات ومدى تأثيرها على حركة المواطنين والسيارات.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بإقامة تندة بمنفذ البيع بميدان الشيخ حسانين لحماية المواطنين من أشعة الشمس، كما وجه بالمتابعة الدائمة لحالة الإشغالات بميدان الشيخ حسانين وميدان الطميهي والشوارع المحيطة ورفعها أولا بأول، وسرعة التعامل الفوري معها ورفع كافة التعديات التي تعوق الطريق العام، مؤكداً أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة المرورية على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

كما تفقد محافظ الدقهلية، عدداً من شوارع الحي شملت شارع الجلاء والترعة وغيرها، موجها لرئيس حي غرب باستمرار تكثيف أعمال النظافة بجميع شوارع وميادين الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على الوجه الحضاري اللائق، ذلك بوجود  وليد حلمي مدير النظافة بالحي.

والتقى المحافظ المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا لهم أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي للوقوف على احتياجاتكم على أرض الواقع، وأنه لن يتهاون في مواجهة أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعوق حركة السير أو تضر بالمصلحة العامة، مشدداً على ضرورة تضافر جهود كافة الجهود لتحقيق الانضباط الكامل في الشارع.

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