قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد إنساني .. وزير التعليم يجلس على ركبتيه أمام أول الثانوية العامة الدمج لتهنئته
هل تستحق الأم الأجرة على إرضاع مولودها؟ دار الإفتاء تجيب
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة
واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل
رئيسة وزراء إيطاليا: الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة
روميرو على أعتاب العودة إلى الكالتشيو من بوابة إنتر ميلان
كاتب صحفي: اجتماع القاهرة يمهد لانطلاق تنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط خلال اشتباكات في جنوب لبنان
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
المال والبنون رزق .. أحمد تيمور يكشف حقيقة حمل مي عز الدين
زلزال 4.7 ريختر يضرب كوماموتو اليابانية
انهيار منزل 3 طوابق في أبنوب .. وانقطاع الكهرباء بالمنطقة المحيطة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، وجه تحذيراً سرياً إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أكد فيه أن القوات البحرية الأمريكية قد لا تتمكن من مواصلة الدفاع عن إسرائيل  حال عدم تعزيز وجودها بمدمرة إضافية في الشرق الأوسط.

وحسب الصحيفة، أرسل الجنرال غرينكويتش رسالة خطية إلى مسؤولي البنتاجون أوضح فيها أنه، في ظل نقص القطع البحرية، قد يضطر إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن الأراضي الأمريكية بدلاً من مواصلة حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية الباليستية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن هذا التحذير يعكس مخاوف متزايدة لدى كبار القادة العسكريين بشأن محدودية الموارد والأسلحة، في وقت تتزايد فيه متطلبات الانتشار العسكري الأمريكي في عدة جبهات.

وتؤدي المدمرات الأمريكية المنتشرة في شرق البحر المتوسط دوراً محورياً في الدفاع عن إسرائيل، إذ تمتلك أنظمة رادار متطورة وصواريخ اعتراضية ساهمت خلال السنوات الماضية في إسقاط صواريخ أطلقتها إيران وجماعة الحوثي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البحرية الأمريكية تشغل حالياً خمس مدمرات في المنطقة، مع خطط لإرسال مدمرة سادسة، إلا أن مشاكل الصيانة المتراكمة نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة أدت إلى تعقيد عملية تعزيز الأسطول، بحسب مسؤولين في البنتاجون.

يأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أشهر من العمليات العسكرية المكثفة.

وأوضحت الصحيفة أن القوات البحرية الأمريكية تتحمل أعباءً متزايدة، تشمل تنفيذ مهام الحصار البحري واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب الحفاظ على الجاهزية لمواجهة تحديات أمنية أخرى، من بينها أي تهديدات محتملة لحلف شمال الأطلسي.

البنتاجون حماية إسرائيل إسرائيل الجيش الأمريكي البحرية الأمريكية الدفاع عن إسرائيل الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

ارشيفية

أستاذ علوم سياسية : الدولة اللبنانية ماضية في حصر السلاح بيدها

قطاع غزة

أستاذ علوم سياسية : التوافق على المرحلة الثانية يضيق ذرائع إسرائيل ويعزز فرص تنفيذ اتفاق غزة

أطباء الأسنان

أزمة أطباء الأسنان في مصر.. هل تعيد منظومة التعليم رسم مستقبل المهنة؟

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد