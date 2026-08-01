واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، وجه تحذيراً سرياً إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أكد فيه أن القوات البحرية الأمريكية قد لا تتمكن من مواصلة الدفاع عن إسرائيل حال عدم تعزيز وجودها بمدمرة إضافية في الشرق الأوسط.

وحسب الصحيفة، أرسل الجنرال غرينكويتش رسالة خطية إلى مسؤولي البنتاجون أوضح فيها أنه، في ظل نقص القطع البحرية، قد يضطر إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن الأراضي الأمريكية بدلاً من مواصلة حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية الباليستية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن هذا التحذير يعكس مخاوف متزايدة لدى كبار القادة العسكريين بشأن محدودية الموارد والأسلحة، في وقت تتزايد فيه متطلبات الانتشار العسكري الأمريكي في عدة جبهات.

وتؤدي المدمرات الأمريكية المنتشرة في شرق البحر المتوسط دوراً محورياً في الدفاع عن إسرائيل، إذ تمتلك أنظمة رادار متطورة وصواريخ اعتراضية ساهمت خلال السنوات الماضية في إسقاط صواريخ أطلقتها إيران وجماعة الحوثي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البحرية الأمريكية تشغل حالياً خمس مدمرات في المنطقة، مع خطط لإرسال مدمرة سادسة، إلا أن مشاكل الصيانة المتراكمة نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة أدت إلى تعقيد عملية تعزيز الأسطول، بحسب مسؤولين في البنتاجون.

يأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أشهر من العمليات العسكرية المكثفة.

وأوضحت الصحيفة أن القوات البحرية الأمريكية تتحمل أعباءً متزايدة، تشمل تنفيذ مهام الحصار البحري واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب الحفاظ على الجاهزية لمواجهة تحديات أمنية أخرى، من بينها أي تهديدات محتملة لحلف شمال الأطلسي.