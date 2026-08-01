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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا تشرب كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة.. نصائح ذهبية اتبعها خلال فصل الصيف

شرب المياه
شرب المياه
هاني حسين

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن الشعور بالعطش يعد إشارة من الجسم إلى وجود احتياج للمياه، لكنه لا يعني الانتظار حتى الوصول إلى مرحلة الجفاف، مشددًا على ضرورة توزيع كميات المياه على فترات منتظمة طوال اليوم.

وأضاف مجدي نزيه خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شرب المياه لا يجب أن يرتبط فقط بالشعور بالعطش، موضحًا أن الجسم يحتاج إلى الحصول على كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح استشاري التثقيف الغذائي أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى فقدان الجسم لكميات من السوائل بسبب التعرق، بالإضافة إلى فقدان المياه عن طريق البول والتنفس، وهو ما يجعل تعويض السوائل أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم وتجنب التعرض للإجهاد.

وأشار مجدي نزيه إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على ترطيب الجسم؛ هي تناول المياه بشكل متوازن، موضحًا أن شرب كميات كبيرة دفعة واحدة ليس الحل الأمثل، وإنما الأفضل الحصول على كوب من المياه بشكل منتظم أثناء ساعات الاستيقاظ، خاصة في فصل الصيف.

ولفت إلى أن فقدان السوائل لا يقتصر على المياه فقط، بل يصاحبه فقدان بعض المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مؤكدًا أهمية الاعتماد على نظام غذائي متكامل يحتوي على الخضروات والفواكه لتعويض هذه العناصر

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