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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشاعر شادي نور يكشف تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد في الألبوم الجديد

شادي نور وسميرة سعيد
شادي نور وسميرة سعيد
سعيد فراج

تحدث الشاعر الغنائي شادي نور عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في أحدث أعمالها أغنية "لعبة الأيام"، بعد أن تعاونا سابقا في الأغاني: "إلى كل اللي بيحبوني"، "هنغني كمان وكمان".

وقال شادي نور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع على فضائية "Modern mti ": "في أغنية "لعبة الأيام" اخترنا كفريق عمل نعبر عن حالة الناس بصدق وهذا ما وصل للجمهور، وذلك بالتعاون مع شريكي الأساسي والضلع الرئيسي في الثلاث أغاني "إلى كل اللي بيحبوني"، "هنغني كمان وكمان"، و"لعبة الأيام" وهو الملحن محمد يحيى، والفنانة إليسا، وطبعا أشكر موزعين الأغنية إلهامي دهيمة وأحمد حسام على الجهد الرائع في "لعبة الأيام"".

وتابع شادي نور حديثه قائلا:" من كلمات أغنية "لعبة الأيام"، "بشويش علينا يا دنيا" وأنا بقولها من 2011 وبعدها الكورونا كلنا بنقول بشويش علينا يا دنيا".

وأضاف شادي عن صناعة الأغنية في ورشة عمل: "حاليا الأدوات الحديثة ساعدتنا والشغل أصبح معظمه أون لاين، ولكن هي نفسها ورشة العمل، نتناقش كفريق وتتم التعديلات حتى نصل للشكل الذي نرضى عنه، العناصر في الأغنية فاهمين بعض ونتواصل دائما وطبعا هناك جزء نتقابل شخصيا لاستكمال العمل".

ألبوم سميرة سعيد الجديد 

واستطرد شادي نور: "عملت أكثر من أغنية مع الديفا سميرة سعيد وهي حاليا في مرحلة اختيار الشكل النهائي الألبوم، وتعبت به كثيرا وأتمنى نجاحا مثلما حدث في الألبوم الماضي، لا أستطيع أن أدلي بتصريحات عن عدد الأغاني في الوقت الحالي ولكنها في المراحل الأخيرة".

أعمال شادي نور 

يشار إلى أن الشاعر شادي نور تعاون مع الفنانة سميرة سعيد في عدد من الأغاني من أبرزها: هوا هوا، إنسان آلي، سوبر مان، هليلة، متاهة.

وكتب شادي نور للفنان عمرو دياب أغنية جميلة والتي قدمها بالتعاون مع ابنته جنى، وللفنانة نانسي عجرم الأغنيات سلامات وحبك سفاح، وللفنانة هيفاء وهبي أغنية توتة، وللفنان محمد المجذوب أغنية طلع النهار، وللفنانة جنات أغنية أنا في انتظارك.

شادي نور الشاعر الغنائي شادي الفنانة إليسا ألبوم سميرة سعيد

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