استشاري نقل دولي: إيران لا تملك أى حق من الناحية القانونية في السيطرة على مضيق هرمز

قال المهندس محمد شيرين النجار استشاري النقل الدولي، إن إيران لا تملك، من الناحية القانونية، أي حق في السيطرة على مضيق هرمز، موضحًا أن ما يتيحه القانون الدولي لإيران يقتصر على ممارسة السيادة على أي سفينة تعبر ضمن نطاق 12 ميلًا بحريًا من سواحلها، باعتبارها مياهها الإقليمية.



وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المنطقة الواقعة خارج المياه الإقليمية الإيرانية تمثل ممرًا دوليًا ومياهً دولية، ولا يحق لأي دولة، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة أو سلطنة عُمان أو غيرها، التدخل فيها، مشيرًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على نطاق 12 ميلًا بحريًا من السواحل العُمانية، حيث تكون السيادة لعُمان فقط.

وأشار إلى أن ما تقوم به إيران أو الولايات المتحدة في هذه الأوضاع يمثل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الممر الدولي لا يخضع لسيطرة أي طرف.

ولفت إلى أن الحديث عن سيطرة إيران على ضفتي مضيق هرمز غير ممكن، لأن الضفة الأخرى تتبع دولة أخرى، مضيفًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا باحتلال تلك الدولة، وحتى في هذه الحالة يبقى الممر الأوسط مياهً دولية لا يجوز السيطرة عليها.

وأكد أن المجتمع الدولي سيتدخل لمنع إيران من فرض سيطرتها على الممر الدولي، موضحًا أن ما يمكن لإيران السيطرة عليه يقتصر على سواحلها ومياهها الإقليمية فقط.