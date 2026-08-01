رئيس الاتحاد القطري يُرحب بقرار إنفانتينو بعدم المضي قدمًا في مقترح " FIFA Forward Enterprise"

رحب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، جياني إنفانتينو، بعدم المضي قدمًا في مقترح FIFA Forward Enterprise، بما يخدم المصلحة العامة لمنظومة كرة القدم الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد القطري أنه على الرغم من أن المقترح يتضمن عدداً من الأفكار التي تستحق الدراسة، فإننا نثمن الحكمة التي ارتكز إليها هذا القرار، والمتمثلة في إعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للحفاظ على وحدة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء واستمرار تماسكها.

وأضاف: نؤكد في الاتحاد القطري لكرة القدم دعمنا الكامل لجهود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد جياني إنفانتينو، المستمرة في تطوير كرة القدم وتنميتها على مستوى العالم، بما يخدم مصالح اللعبة ويعزز وحدتها.