قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية بأكثر من التوقعات مع تسارع نمو الأجور
عمر مرموش يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي استعدادًا للموسم الجديد
صدارة بالعلامة الكاملة ورقم عالمي جديد.. منتخب مصر لناشئات اليد يكتب التاريخ في مونديال رومانيا
رئيس وزراء العراق: الاتفاق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان إنجاز استراتيجي
باحث سياسي: نزع السلاح مفتاح تنفيذ اتفاق غزة.. ومصر تقود مخرجًا يحفظ كرامة الفصائل
مشهد إنساني .. وزير التعليم يجلس على ركبتيه أمام أول الثانوية العامة الدمج لتهنئته
هل تستحق الأم الأجرة على إرضاع مولودها؟ دار الإفتاء تجيب
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة
واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل
رئيسة وزراء إيطاليا: الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة
روميرو على أعتاب العودة إلى الكالتشيو من بوابة إنتر ميلان
كاتب صحفي: اجتماع القاهرة يمهد لانطلاق تنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا قال إنفانتينو بعد تراجعه عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في فيفا؟

إنفانتينو
إنفانتينو
حسام الحارتي

تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، السبت، عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة، في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح.


وقال إنفانتينو في بيان: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع وجهات النظر، أصبح من الواضح أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أُطلق من أجله".


ويأتي تراجع رئيس فيفا في وقت يواجه فيه ضغوطاً إضافية، عقب الاستقالة الأخيرة لكبير مستشاريه، كارلوس كورديرو.

وأضاف إنفانتينو: "كان هدفنا دائماً، وسيظل دائماً، توحيد الصفوف ودفع اللعبة إلى الأمام. لذلك، لن يتم اعتماد هذا المقترح".

وكان فيفا قد كشف، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، عن خطة تهدف إلى رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار أميركي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة، سواء من حيث مضمونها أو آلية طرحها.

وكان إنفانتينو يعتزم إنشاء شركة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تكون مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات الكبرى التابعة لفيفا.

وأثار المشروع مخاوف واسعة من أن يؤدي إلى المساس بطبيعة البطولات الكروية وتحويل كرة القدم إلى نشاط تجاري بحت.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في بيان: "يجب أن يُبنى مستقبل كرة القدم العالمية دائماً على المشاورات المناسبة، والحوار الجماعي، واحترام هياكل الحوكمة في رياضتنا".

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بسحب المقترح، داعياً إلى اعتماد مزيد من "الشفافية" مستقبلاً عند طرح أي مبادرات بهذا الحجم.

بدوره، كتب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عبر منصة "إكس": "نرحب بإعطاء الأولوية لوحدة جميع الاتحادات القارية والوطنية، بما يخدم مصلحة كرة القدم".

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

تراجع إقبال الجمهور على السينما في إندونيسيا

تراجع إقبال الجمهور على السينما في إندونيسيا بنسبة 16.7% خلال النصف الأول من 2026

الاقتصاد الكندي

الاقتصاد الكندي على أعتاب أقوى نمو ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات

جنوب لبنان

قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر على الحدود

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد