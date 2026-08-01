السد القطري يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا استعدادا للموسم الجديد

اعتذر نادي السد القطري عن خوض مباراة ودية أمام الزمالك، والتي كانت ضمن المباريات المقترحة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء اعتذار النادي القطري ليُغلق ملف إقامة المواجهة الودية بين الفريقين، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الزمالك والجهاز الفني البحث عن بدائل مناسبة لخوض مباريات قوية خلال فترة الإعداد، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم.

ويواصل الزمالك استعداداته من خلال معسكره المغلق، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية.