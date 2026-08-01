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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يودع الزمالك برسالة مؤثرة بعد الانتقال إلى لودوجوريتس البلغاري

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
باسنتي ناجي

ودّع حسام عبد المجيد نادي الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي، عقب إعلان انتقاله رسميًا إلى نادي لودوجوريتس البلغاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واستعاد اللاعب في رسالته رحلته مع القلعة البيضاء منذ انضمامه إلى قطاع الناشئين وهو في التاسعة من عمره، مؤكدًا أن حلمه كان دائمًا الوصول إلى الفريق الأول، وأن كل محطة في مشواره داخل النادي ستظل محفورة في ذاكرته، بداية من أول مباراة وأول هدف وحتى التتويج بالبطولات ورفع الكؤوس.

حسام عبد المجيد 

أكد عبد المجيد أنه حاول طوال فترة وجوده في الزمالك أن يكون مثالًا للالتزام باعتباره أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن رحيله يمثل خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، معبرًا عن فخره بكل اللحظات التي عاشها داخل القلعة البيضاء. كما وجه شكرًا خاصًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، مؤكدًا أنه أول من دعمه ومنحه الفرصة للدفاع عن قميص الزمالك، قبل أن يختتم رسالته بتوجيه الشكر للنادي وجماهيره قائلًا: "حدوتي هتفضل مستمرة معاكم.. شكرًا على الحدوته".

كان نادي لودوجوريتس البلغاري قد أعلن رسميًا التعاقد مع حسام عبد المجيد قادمًا من الزمالك، بعد إنهاء جميع إجراءات الصفقة بين الناديين. وبلغت قيمة انتقال المدافع الدولي نحو 1.5 مليون يورو، إلى جانب بنود إضافية تمنح الزمالك نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، ليبدأ عبد المجيد أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية بعد تألقه مع الزمالك ومنتخب مصر.

حسام عبد المجيد الاهلي الزمالك

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