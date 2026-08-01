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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدارة بالعلامة الكاملة ورقم عالمي جديد.. منتخب مصر لناشئات اليد يكتب التاريخ في مونديال رومانيا

منتخب مصر للناشئات لكرة اليد
منتخب مصر للناشئات لكرة اليد
إسلام مقلد

واصل منتخب مصر للناشئات لكرة اليد كتابة التاريخ في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا؛ بعدما أنهى منافسات الدور الأول متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا إنجازًا غير مسبوق توّجه بتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بتاريخ البطولة.

وقدم منتخب مصر، المكون من لاعبات مواليد 2008، عرضًا هجوميًا استثنائيًا في ختام الدور التمهيدي، بعدما اكتسح منتخب فيجي بنتيجة تاريخية (83-17)، في مباراة فرض خلالها الفراعنة سيطرتهم الكاملة منذ البداية وحتى صافرة النهاية، ليسجلوا أعلى حصيلة تهديفية في لقاء واحد بتاريخ بطولة العالم.

مشوار مثالي في مجموعة الموت

ولم يكن هذا الإنجاز وليد مباراة واحدة، بل جاء تتويجًا لمشوار مميز قدمه المنتخب المصري في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، والتي أطلق عليها المتابعون والخبراء لقب "مجموعة الموت"، لوجود منتخبات صاحبة تاريخ كبير مثل فرنسا وكرواتيا.

واستهل منتخب مصر مشواره بفوز ثمين على كرواتيا بنتيجة 27-24، قبل أن يؤكد قوته بانتصار جديد على فرنسا بنتيجة 29-24، ثم اختتم الدور الأول بالفوز الكاسح على فيجي.

وبهذه النتائج، حصد المنتخب المصري 9 نقاط من 3 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ليحسم صدارة المجموعة عن جدارة واستحقاق.

تأهل مستحق وطموحات كبيرة

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة بأفضل صورة ممكنة، بعدما جمع بين النتائج المميزة والأداء المقنع، ليمنح جماهير كرة اليد المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة المشوار والمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة العالمية.

ويعكس الأداء الذي قدمه هذا الجيل الصاعد حجم التطور الذي تشهده كرة اليد المصرية على مستوى الفئات السنية، وقدرة اللاعبات على مقارعة أقوى المدارس الأوروبية، بعدما نجحن في التفوق على منتخبات تمتلك تاريخًا كبيرًا في اللعبة.

ومع هذا الإنجاز التاريخي، يدخل منتخب مصر الدور الرئيسي بمعنويات مرتفعة، مدعومًا برقم قياسي عالمي جديد، وطموحات كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ في بطولة العالم المقامة على الأراضي الرومانية.

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