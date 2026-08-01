بيتقال عنه كتير .. اكتشف فوائد الكركم المثبتة علميا

يعد الكركم من الأعشاب الطبيعية الغنية بعدد كبير من المواد المفيدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض بل والتخلص من عدد كبير منها.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم أهم فوائد الكركم المثبتة علميا.

حمى القش

يبدو أن تناول الكركم عن طريق الفم يقلل من أعراضحمى القش مثل العطس والحكة وسيلان الأنف والاحتقان.

عسر الهضم

قد يُحسّن تناول الكركم من عسر الهضم لدى بعض المرضى وقد يكون تناول الكركمين، وهو مادة كيميائية موجودة في الكركم، عن طريق الفم فعالاً بنفس فعالية دواء آخر يُسمى أوميبرازول .

الاكتئاب

تشير معظم الأبحاث إلى أن تناول الكركمين، وهو مادة كيميائية موجودة في الكركم، عن طريق الفم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يستخدمون بالفعل مضادات الاكتئاب .

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الأخرى ( الدهون ) في الدم ( فرط شحميات الدم ) .

يبدو أن تناول الكركم عن طريق الفم يُخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم . لكن تأثيرات الكركم على مستويات الكوليسترول متضاربة. كما أن هناك العديد من منتجات الكركم المتوفرة، ولا يُعرف أيها الأفضل.

تراكم الدهون في الكبد لدى الأشخاص الذين يشربون كميات قليلة من الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق ( مرض الكبد الدهني غير الكحولي ) و تناول مستخلص الكركم عن طريق الفم يقلل من مؤشرات تلف الكبد لدى المصابين بهذه الحالة، ويبدو أنه يساعد أيضاً في منع تراكم المزيد من الدهون في الكبد.

التورم ( الالتهاب ) والتقرحات داخل الفم (التهاب الغشاء المخاطي الفموي) ويبدو أن تناول الكركمين، وهو مادة كيميائية موجودة في الكركم، عن طريق الفم، أو على شكل معينات أو غسول للفم، يمنع التورم والتقرحات في الفم أثناء العلاج الإشعاعي للسرطان.

التهاب المفاصل العظمي

قد يُخفف تناول مستخلصات الكركم، بمفرده أو مع مكونات عشبية أخرى، الألم ويُحسّن وظيفة الركبة لدى المصابين بالتهاب المفاصل العظمي .

قد يكون الكركم فعالاً مثل الإيبوبروفين في تسكين الألم، ولكنه لا يبدو فعالاً مثل دواء آخر يُسمى ديكلوفيناك .

الحكة

يساهم تناول الكركم عن طريق الفم في تخفيف الحكة الناتجة عن حالات مرضية مختلفة