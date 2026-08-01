بانزا وبيزيرا في طريقهما إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك

أبلغ الثنائي المحترف في صفوف الزمالك، الأنجولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان بيزيرا، إدارة الكرة بالنادي بموعد وصولهما إلى القاهرة، استعدادًا للانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللاعبان لإدارة الكرة أنهما سيتواجدان في القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد استلام تذاكر السفر الخاصة بهما، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الفريق والاستعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي إلى تدريبات الزمالك فور وصولهما، بعد إنهاء جميع ترتيبات السفر، ليصبحا تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.