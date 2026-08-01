الصحة: إغلاق وحدات صحية بالمنيا معلومات مغلوطة وشائعة مغرضة

نفي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة و السكان ، إغلاق وحدات صحية بالمنيا موضحا أنها شائعة مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

وقال عبد الغفار ، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تفيد بإغلاق عدد من الوحدات الصحية بمحافظة المنيا، بالتزامن مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مدعية أن هذه الوحدات لم تستوف شروط ومعايير المنظومة، ما أدى إلى صدور قرارات بغلقها.

الصحة ترد علي الشائعة

ورد د. حسام عبد الغفار علي تلك المعلومات المغلوطة في عدة نقاط قائلا :

أولاً: يبلغ عدد الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمحافظة المنيا 390 منشأة، وجميعها تعمل بكامل طاقتها دون أي توقف أو تعطيل.

ثانياً: تستند إجراءات الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى خطط فنية وتنظيمية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية المنشآت وفق معايير الجودة والاعتماد، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

ثالثاً: المنشآت التي لم تدرج ضمن المرحلة الحالية من التشغيل التجريبي تواصل أداء دورها بكامل طاقتها، وتقدم جميع الخدمات الصحية المعتادة، ولم يصدر بشأنها أي قرارات تتعلق بإيقاف الخدمة أو إغلاقها أو إعادة توزيع ما تقدمه من خدمات.

رابعاً : تسير أعمال تطوير وتأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة وفق جداول زمنية محددة وخطة مرحلية واضحة، تراعي الاحتياجات الصحية للمواطنين في كل مراحل التنفيذ.

خامساً: الصور المرفقة تؤكد استمرار تقديم الخدمات الصحية في الوحدات بمحافظة المنيا دون انقطاع.