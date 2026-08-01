انطلاق حملة «100 يوم صحة» للكشف بالمجان على أهالى القليوبية

انطلقت اليوم فعاليات حملة 100 يوم صحة للعام الرابع على التوالي بالمجان في محافظة القليوبية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية والدكتور.



ودشن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعمال حملة «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي بالمركز الطبي بمدينة بنها.



واكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن مبادرات رئيس الجمهورية ومنها حملة «100 مليون صحة» تهدف إلى تحسين صحة كافة المواطنين من جميع الأعمار والفئات، وذلك من خلال تقديم خدمات المبادرات بشكل مكثف في مدة 100 يوم متواصلة.



وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة تقدم خدماتها من اليوم السبت 1 أغسطس ولمدة 100 يوم ،من خلال فرق ثابتة داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى فرق طبية متحركة بعدد من نقاط وأماكن تجمع المواطنين.



وأشار إلى أن الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن مرض الاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة فحص وعلاج الأورام السرطانية، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.