إحالة أوراق 3 طلاب للمفتي في قتل شاب بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، إحالة أوراق 3 طلاب إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم في اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع المواطنين، وقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1022 لسنة 2026 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 27 لسنة 2026 كلي جنوب بنها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف في منطقة المنشية الجديدة بقصد ترويع المواطنين والإخلال بالأمن العام، وهم يحملون أسلحة نارية وذخائر.

وأضاف أن الجريمة اقترنت بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إذ بيت المتهمون النية لقتل المجني عليه إثر خلاف سابق، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حاملين أسلحة نارية، حيث أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية أصابته إصابات أودت بحياته، فيما تواجد المتهمان الآخران بمسرح الجريمة لمساندته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن إحدى الطلقات أصابت شخصًا آخر، ما أسفر عن إصابته، إلا أن إسعافه حال دون وفاته، لتواجه النيابة المتهمين أيضًا بتهمة الشروع في القتل.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة وإحراز بنادق خرطوش وذخائر تستخدم عليها دون الحصول على ترخيص قانوني.