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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامي جبر: اجتماع القاهرة يضع الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق غزة

رامي جبر
رامي جبر
شيماء جمال

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، رامي جبر، إن اليومين الماضيين شهدا اهتمامًا أمريكيًا كبيرًا باتفاق غزة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن- عبر منصة «تروث سوشيال»- أنه بمثابة «اتفاق تاريخي».

وأوضح في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي ذكر أن الاتفاق يبدأ بموافقة الفصائل الفلسطينية على نزع سلاحها، ثم الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وصولًا إلى الانسحاب النهائي، وبالتزامن تحل قوات دولية محل القوات الإسرائيلية، ثم تتولى شرطة فلسطينية المهام، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الانتقالية وصولًا إلى حكم غزة بأيدي الفلسطينيين، ثم تبدأ عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مجلس السلام أصدر في اليوم التالي بيانًا تفصيليًا شرح فيه هذه الخطوات بصورة مفصلة، متضمنًا مطالبته لإسرائيل بضرورة التوقيع والموافقة على الاتفاق حتى تبدأ خطوات تنفيذه عمليًا.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب سلسلة من الاتصالات والاجتماعات خلال الفترة المقبلة، من بينها اجتماع القاهرة، الذي ستحضره الولايات المتحدة، حيث ستوضع الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق وفق الترتيب الذي عرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشرحه أيضًا بيان مجلس السلام.

وأكد أن تنفيذ الاتفاق يتطلب متابعة مستمرة لجميع الخطوات، مع وجود جهة تراقب التنفيذ من جميع الأطراف، لضمان الالتزام الدقيق والمتزامن بجميع البنود الواردة في الاتفاق.

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