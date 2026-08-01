استشاري طاقة : تعريفة العداد الكودي ثابتة وقيمتها الآن أقل من أعلى شريحة في كهرباء المنازل

أكد محمد سليم استشاري الطاقة، أن رقم 12 مليون مشترك في الشريحة الأولى للكهرباء هناك مبالغة فيه بشكل كبير .

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وقال محمد سليم في مداخلة هاتفية على قناة " صدى البلد"، :" نحتاج إلى مزيد من الشفافية في ملف زيادة أسعار الكهرباء والأسباب التي دفعت إلى تحريك الأسعار ".

ولفت محمد سليم :" وزارة المالية تتحمل أعباء كبيرة في فرق السعر في الكهرباء وتقدر بمليارات الدولارات ".

وتابع محمد سليم :" لازم المواطن يتفهم ويتعاون مع الحكومة ويمنع سرقات التيار الكهربائي وكلنا خايفين على مصر واقتصادها ".

وأكمل محمد سليم :" يجب تطبيق القانون على المخالفين وسارقي التيار الكهربائي والعمل على إعادة هيكلة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع ".

ولفت محمد سليم :" لابد من إعطاء الفرصة للقطاع الخاصة بأن يشارك في القطاع وينتج طاقة ويبيعها ".

ولفت محمد سليم :" تعريفة العداد الكودي ثابتة وتعتبر قيمتها الآن أقل من اعلى شريحة من شرائح التيار الكهربائي المنزلي ".

