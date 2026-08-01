قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند سعيد صالح تكشف كواليس صداقة والدها بالزعيم عادل إمام
100 ألف دولار شهريا.. ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشورات تروث سوشيال
7 ولايات تحت الاستهداف.. تصاعد الهجمات السيبرانية على أنظمة المياه الأمريكية وشبهات تتجه نحو إيران
مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق سفينة ميناء دمياط
هل تقترب المواجهة العسكرية؟.. هشام الحلبي يرسم سيناريوهات الضربة الأمريكية المحتملة ضد إيران
يوسف أسامة نبيه يقترب من الدوري العراقي.. تفاصيل
بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة
رسائل تصعيدية ضد إيران.. ترامب يشعل الجدل بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي | شاهد
منتخب مصر للسيدات يخسر أمام مالاوي بثلاثية بأمم إفريقيا
أشرف أبو الهول: اجتماع القاهرة يمهد لتنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن
مواصفات شيفروليه تراكس 2026 وسعرها عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: استهداف ميناء دمياط محاولة لجر مصر إلى الحرب.. والرد سيكون دقيقًا ومحسوبًا

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن ميناء دمياط يواصل العمل بصورة طبيعية رغم حادث استهداف إحدى السفن، مشيرة إلى أن الميناء لم يتوقف عن أداء مهامه ويواصل استقبال وتداول البضائع بكفاءة، ما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة في التعامل مع مثل هذه الأحداث.

تصدير شحنات من النفط 

وقالت، خلال تقديمها برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن أهمية ميناء دمياط تضاعفت خلال الفترة الأخيرة مع التطورات الإقليمية، حيث أصبح منفذًا رئيسيًا لتصدير شحنات من النفط والبضائع القادمة من دول الخليج عبر البحر المتوسط، ما يمنحه أهمية استراتيجية في حركة التجارة والطاقة.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة، موضحة أن الجهات المختصة تواصل فحص بقايا الطائرة المسيّرة المستخدمة في الهجوم للوصول إلى مصدرها، في ظل عدم إعلان أي طرف مسؤوليته عن الواقعة حتى الآن.

توسيع نطاق المواجهة

ورأت الحديدي أن الحادث يأتي في سياق التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، معتبرة أن استهداف ميناء دمياط يمثل محاولة لجر مصر إلى دائرة الصراع الإقليمي وتوسيع نطاق المواجهة، وهو ما يتطلب التعامل مع الموقف بأقصى درجات الوعي والحكمة.

وشددت على أن دخول مصر في أي مواجهة عسكرية يختلف عن أي دولة أخرى، نظرًا لمكانتها الإقليمية وثقلها الاستراتيجي، مؤكدة أن أي قرار يتعلق بالرد ستكون له حسابات دقيقة تراعي الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وأضافت أن مصر، بما تمتلكه من قدرات عسكرية وسياسية وباعتبارها دولة تضم أكثر من 120 مليون مواطن، تمثل عنصرًا رئيسيًا في استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أمنها واستقرارها ينعكس بصورة مباشرة على أمن الشرق الأوسط بأكمله.

الأبعاد السياسية والعسكرية

وأكدت أن تقدير الموقف في مثل هذه الظروف يجب أن يستند إلى رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية، وليس إلى ردود الفعل العاطفية، موضحة أن إدارة الأزمات الكبرى تتطلب دراسة دقيقة لكافة السيناريوهات المحتملة.

وأعربت عن ثقتها في قدرة القيادة السياسية والعسكرية على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الأزمات والرد على التهديدات بما يحفظ أمنها القومي ويحقق مصالحها الاستراتيجية.

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي ميناء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

فاتورة الكهرباء

تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح

ترشيحاتنا

نيوكاسل

تقارير: آرسنال ينهي الاتفاق مع نيوكاسل على ضم نجمه البرازيلي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني

محمد حسن "تيتو"

محمد حسن تيتو يعلن رحيله عن الزمالك: سأظل تحت خدمة النادي في أي وقت

بنتايك

بنتايك يصل القاهرة للانضمام إلى معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

فيديو

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد