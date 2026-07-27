لميس الحديدي لأبو ريدة : ترامب رجع مهاجم مطرود يلعب .. والأخير مازحا : يعمل اللي هو عايزه

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، حديثها لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، قائلة :" ترامب رجع مهاجم كان مطرود في المونديال ولعب".

ورد هاني أبو ريدة، مازحا:" ترامب يعمل اللي هو عايزه خلينا إحنا ماشيين كويس.. لكن دي علامة استفهام كبيرة ".

وأشاد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستعدادات اللوجستية التي سبقت كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاتحاد بدأ الإعداد للبطولة مبكرًا، من خلال إيفاد بعثة قبل انطلاق المنافسات بستة أشهر، لضمان جاهزية جميع الترتيبات.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "الاستعدادات كانت مكثفة ولم تترك أي تفصيلة."

واختتم قائلاً: "أنا سعيد بالإجراءات التي سبقت نسخة كأس العالم 2026، مافيش حاجة جت بالصدفة، والولايات المتحدة كانت قارة كبيرة، وكنا هنلعب ما بين كندا والولايات المتحدة، وبالتالي اللوجستيات كانت صعبة، ولكن قمنا بالترتيب مبكرًا، وأوفدنا بعثة قبلها بستة أشهر، ولم يتركوا تفصيلة إلا واهتموا بها.

