موتسيبي : طلب هاني أبو ريدة عن زيادة عدد الأندية تحت الدراسة في اللجنة العليا

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال موتسيبي خلال تصريحاته : المقترحات تقدم لنا ونقوم بدرستها جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية امل ان تكونوا سعداء بالاجابة.

وأضاف: سيقدم هذا الطلب الى الامين العام والمكتب التنفيذي وسيتم اتخاذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية.

أفريقيا في كأس العالم

أعرب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته بتقديم المنتخبات الأفريقية أداء مميز وتاريخي في بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف موتسيبي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي : 90% من المؤتمر سيكون حديث عن مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم و10% سيكون بخصوص بعض القرارات في نهاية المؤتمر الصحفي وسيتم نشر القرارات في بيان رسمي عبر موقع الكاف.

أعرب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته بتقديم المنتخبات الأفريقية أداء مميز وتاريخي في بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف موتسيبي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي : 90% من المؤتمر سيكون حديث عن مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم و10% سيكون بخصوص بعض القرارات في نهاية المؤتمر الصحفي وسيتم نشر القرارات في بيان رسمي عبر موقع الكاف.