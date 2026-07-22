الأهلي والزمالك في مجموعتين مختلفتين بقرعة سوبر جلوب لكرة اليد 2026

أقيمت اليوم في مدينة بازل السويسرية مراسم قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2026 "سوبر جلوب"، والتي تستضيفها مصر في العاصمة الجديدة، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من فوكس برلين الألماني، وبرقان الكويتي، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة فيزبريم المجري وسيدني الأسترالي.

في المقابل، جاء الزمالك في المجموعة الأولى، حيث يواجه أندية برشلونة الإسباني، ومنتدى المغربي، وبينهيروس البرازيلي، إلى جانب الفائز من مباراة الزمالك ولوس أنجلوس الأمريكي.

ومن المقرر أن تستضيف مصر منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط مشاركة نخبة من أندية العالم.