أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأربعاء 22 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5065 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5910 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6754 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47280 جنيها.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 22 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.10 جنيه

سعر الشراء: 50.96 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.36 جنيه

سعر الشراء: 58.20 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.58 جنيه

سعر الشراء: 68.38 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.61 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.91 جنيه

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

وكشف الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة المستمر.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حاليا أول أطول موجة طقس حار خلال صيف هذا العام، منوها بأن الموجة مستمرة حتي يوم السبت القادم.

ولفت إلى أن اليوم وغدا هم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وعليه تكون الأجواء شديدة الحرارة صباحا.

وأضاف أن درجات الحرارة ليلا ستكون مرتفعة نتيجة زيادة نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت.

وأوضح أنه من المتوقع انكسار موجة الطقس الحار بداية من يوم الأحد لتسجل 35 درجة، مع وجود سحب منخفضة على السواحل الشمالية.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح والأتربة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية في الفترة من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط أحياناً للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، فيما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.