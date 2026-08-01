تواصل فعاليات النشاط الصيفي بثقافة الأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من فعاليات النشاط الصيفي بقصور و مكتبات ، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الذي يجمع بين المعرفة والإبداع وتنمية المهارات، و في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تسهم في تنمية اكتشاف المواهب.

تتواصل فعاليات النشاط الصيفى بقصر ثقافة الأقصر بفقرة فنية لفرقة كورال الاطفال تحت قيادة حجاج الحلواني، كما أعد ورشة أشغال يدوية بعنوان "اكسسوارات" ضمن الأنشطة الصيفية هدفت الورشة إلى تنمية المهارات اليدوية والإبداعية لدى الأطفال وتعليمهم أساسيات صناعة الإكسسوارات البسيطة بمشاركة الطفلة فاطمة الزهراء في تنفيذ الورشة انتاج أساور و عقود من الخرز الملون، و اعقبها ورشة فنية بعنوان "ألوان" الأطفال أبدعوا في تلوين شخصياتهم المفضلةهدفت، تهدف الورشة إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال والتعرف على أساسيات التلوين ودمج الألوان، اختتمت الورشة بعرض الأعمال الفنية للأطفال والتقاط صور تذكارية لهم مع لوحاتهم، تدريب نفيسة عبد الرحيم، وورشة فنية بعنوان، "رسم أطفال " أعدتها هبه الدالي.

اما الجانب الثقافي أعد دوري ثقافي للرواد تضمن جاوب و اكسب، الهدف منها تنمية المعلومات العامة للأطفال و تشجيعهم على القراءة و البحث، أدارها محمد أيمن، وأقيمت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "العارف".

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة بهاء طاهر دوري ثقافي ومسابقات مع الرواد والمواهب، وورشة حكي من خلال مسر ح العرائس عن "الصلاة" اعدتها إيمان محمود و سحر محمد، كما أعد اقام قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر تدريب خيرية عبد الحميد.

و في سياق متسق نفذ ورشة بالورق الفوم عمل فيل بقصر ثقافة حاجر العديسات تدريب رحمة أحمد اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، و اعقبها أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي عضو نادي الأدب بعنوان "ساعديني"، و أعد نشاط الطفل بثقافة الأقصر ورشه صلصال تدريب سهرى سباق.



كما أقيمت أمسية شعرية بقصر ثقافة الطود للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "مازال".