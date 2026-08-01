قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
عبد الفتاح دولة: لا مبرر لانزعاج نتنياهو من اتفاق حظي بموافقة حكومته
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
إحالة أوراق 3 طلاب للمفتي في قتل شاب بشبرا الخيمة
حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

52 بندقية آلية .. مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في ضربة أمنية قاصمة بسوهاج

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج
اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في ضربة أمنية جديدة تؤكد استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة تجار السلاح غير المرخص، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في إحباط محاولة خطيرة لجلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر تمهيدًا للإتجار بها داخل محافظة سوهاج، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بمواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

ماذا حدث؟

وجاءت العملية بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء أشرف عبدالمالك، مدير أمن سوهاج، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالإعداد لجلب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد عدة أكمنة محكمة لرصد المتهمين واستهدافهما، بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، وذلك بنطاق محافظة سوهاج، حيث جرى التعامل معهما فور التأكد من تواجدهما.

وأسفرت المأمورية عن مصرع أحد العنصرين الإجراميين، والذي تبين من الفحص أنه سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، من أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، والإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، والسرقة بالإكراه، فيما تمكنت القوات من ضبط العنصر الإجرامي الآخر.

وخلال تفتيش المتهمين، عثرت القوات بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة والذخائر، شملت 52 بندقية آلية، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وهي كمية كبيرة كانت معدة للتداول بشكل غير مشروع، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه، في واحدة من أكبر الضبطيات الخاصة بالأسلحة النارية التي تم إحباطها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك العناصر.

وأكدت مديرية أمن سوهاج، أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، خاصة المتورطين في جلب وتصنيع والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المجتمع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد وتتبع جميع البؤر الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون، في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

الأهلي

أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم عمل إعلانات للمنتجات دون تجربة؟.. دار الإفتاء تجيب

الدعاء

ما هو دعاء الوسيلة الذي يقال بعد الأذان للصلاة؟ تعرف عليه

حكم قراءة القرآن للميت

هل تصل قراءة القرآن للميت وكيف أتاكد من ذلك ؟.. الإفتاء تجيب

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد