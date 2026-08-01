محافظ سوهاج يوجه بالإزالة الفورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمركز أخميم

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن التدخل الفوري من جانب أجهزة المحافظة التنفيذية استجابة لشكاوى المواطنين، حيث أصدر توجيهات عاجلة برصد وإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم، وذلك في إطار جهود فرض هيبة القانون ومنع البناء المخالف بجميع صوره.

محافظة سوهاج

كانت وحدة الرصد الإعلامي بمحافظة سوهاج قد رصدت شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام أحد الأشخاص بالشروع في بناء مخالف بدون ترخيص داخل برج سكني بنطاق قرية نيدة.

وفور رصد الشكوى، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسرعة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وبناءً على التوجيهات، تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى موقع المخالفة، وتمكنت من إيقاف الأعمال المخالفة في حيدها، ومصادرة الخلاطة وكميات الإسمنت المستخدمة في الموقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشدد اللواء طارق راشد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً عدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد.