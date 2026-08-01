قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على كرسي متحرك.. أخر ظهور لـ والد تامر حسني قبل رحيله
في أولى جولاته الميدانية.. صديق يتفقد سير اختبارات القدرات بتربية الأزهر
مساعد وزير التموين: البيانات اللحظية تساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر
إيران توضح سبب انفجار في محيط مدينة إسلام آباد
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال قبل انطلاق الموسم الجديد
حفظ التحقيقات مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بتهمة التحرش بفتيات
ألقته من أعلى سطح عقار.. إحالة صغيرة أنهت حياة رضيعها في الجيزة للجنايات
بعد فشل صفقة بشكتاش.. مفاجأة تركية جديدة تقرّب محمد صلاح من وجهته المقبلة .. تفاصيل مهمة
جديد فى الزمالك.. إيشو يتمرد والإدارة ترفض الوصاية| إيه الحكاية؟
من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة لاعبة الكرة المغربية فاتن بن عمر اثناء الهجرة لـ إسبانيا

فاتن
فاتن
ياسمين تيسير

توفيت اللاعبة المغربية  فاتن بن عمر العزيزي  لاعبة نادي المغرب التطواني، أثناء محاولتها السباحة نحو مدينة سبتة الإسبانية ، في ظل محاولات الهجرة التي شهدتها الحدود بين المغرب وإسبانيا خلال الأيام الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن ما لا يقل عن 48,300 متسلل عادوا إلى المغرب بعد دخولهم غير الشرعي إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وتشير تقديرات إسبانيا إلى أن نحو 60,000 شخص تسللوا من المغرب خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة تمثل "هجومًا على سلامة إسبانيا"، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المدينة.

وقال سانشيز، في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي، إن "ما حدث هو اعتداء على إسبانيا وعلى جميع المواطنين الإسبان"، معربًا عن تضامنه مع سكان سبتة وإدانته لأعمال العنف.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستواصل التنسيق مع سلطات مدينة سبتة، وستسخر جميع موارد الدولة لضمان الأمن والتعايش، مؤكدًا التزام مدريد بمستقبل المدينة وحماية استقرارها.

فاتن بن عمر المغرب اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

مدير أمن الغربية

الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

حمزة

سجدة حمزة عبدالكريم تتصدر حساب برشلونة.. هذا ما كنت تحلم به

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعتمد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب لكرة القدم الشاطئية

توتنهام

بـ10 لاعبين فقط.. توتنهام يحقق الفوز أمام تشيلسي بهدفين

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد