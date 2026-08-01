قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
5 ملفات استراتيجية على مائدة النقاش.. تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين في الخارج
نقيب القراء: عضوية النقابة تخطت الـ 15 ألفًا.. وتزايد ملحوظ في السيدات
محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية
رئيس المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
43 درجة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس اليوم والغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف عن أخبار سارة لمحبي القهوة

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض الأخبار السارة لمحبي القهوة والمعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

تعليق جمال شعبان عن كمية القهوة المفيدة لصحة القلب

كتب جمال شعبان في منوشره على الفيسبوك:"أخبار سارة لمحبي القهوة، ما هي كمية القهوة المفيدة لصحة قلبك؟، الإجابة: من ٣ إلى ٥ فناجين يومياً(٤٠٠ مجم كافيين)."


تابع:"راجعت جمعية القلب الأمريكية الأدلة العلمية مؤخراً ووجدت أن القهوة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، والسكر من النوع الثاني، والرجفان الأذيني.
عند تجاوز ٥ فناجين ، قد يبدأ خطر الإصابة بفشل القلب في الارتفاع. ويبلغ الحد الأقصى الموصى به لمعظم البالغين 400 مجم من الكافيين، أي ما يعادل خمسة فناجين  تقريباً.
ويبدو أن هذه الفوائد نابعة من الكافيين ومركبات أخرى موجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك.


أضاف جمال شعبان في منشوره:"أما إضافة السكر والحليب وشراب النكهات (السيرب) فقد تقلل من هذه الفوائد، طريقة التحضير مهمة أيضاً؛ فالقهوة المحضرة بالكبس الفرنسي (French press) أو القهوة التركية تحتوي على مادة "الكافيستول" التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بينما تزيلها المرشحات الورقية. والجدير بالذكر أن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي أيضاً على هذه المادة."
يبلغ عمر النصف للكافيين (أي الوقت الذي يستغرقه الجسم للتخلص من نصف الكمية) ما بين خمس إلى ست ساعات؛ لذا فإن تناول كوب في فترة ما بعد الظهر قد يكلفك ساعة من نومك، مما يعني أن النتيجة النهائية ليست  إيجابية.
أما مشروبات الطاقة المركزة (Energy shots) فهي قصة مختلفة تماماً؛ إذ تحتوي على كميات أكبر بكثير من الكافيين بالإضافة إلى إضافات أخرى، وقد وُجد أنها تسبب اضطرابات في نظم القلب حتى لدى الشباب الأصحاء.
يعني لا داعي للقلق بشأن القهوة التي تتناولها بالفعل.
 

القهوة جمال شعبان الكافيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل خلافه مع محمد حماقي

لطيفة - تووليت

الشركة المالكة لحقوق أغاني لطيفة تقاضي «توليت».. بسبب سرقة لحن

الهام شاهين

إلهام شاهين تشوق الجمهور بكواليس «حين يكتب الحب» من كورنيش الإسكندريه

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد