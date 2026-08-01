جمال شعبان يكشف عن أخبار سارة لمحبي القهوة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض الأخبار السارة لمحبي القهوة والمعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

تعليق جمال شعبان عن كمية القهوة المفيدة لصحة القلب

كتب جمال شعبان في منوشره على الفيسبوك:"أخبار سارة لمحبي القهوة، ما هي كمية القهوة المفيدة لصحة قلبك؟، الإجابة: من ٣ إلى ٥ فناجين يومياً(٤٠٠ مجم كافيين)."



تابع:"راجعت جمعية القلب الأمريكية الأدلة العلمية مؤخراً ووجدت أن القهوة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، والسكر من النوع الثاني، والرجفان الأذيني.

عند تجاوز ٥ فناجين ، قد يبدأ خطر الإصابة بفشل القلب في الارتفاع. ويبلغ الحد الأقصى الموصى به لمعظم البالغين 400 مجم من الكافيين، أي ما يعادل خمسة فناجين تقريباً.

ويبدو أن هذه الفوائد نابعة من الكافيين ومركبات أخرى موجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك.



أضاف جمال شعبان في منشوره:"أما إضافة السكر والحليب وشراب النكهات (السيرب) فقد تقلل من هذه الفوائد، طريقة التحضير مهمة أيضاً؛ فالقهوة المحضرة بالكبس الفرنسي (French press) أو القهوة التركية تحتوي على مادة "الكافيستول" التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بينما تزيلها المرشحات الورقية. والجدير بالذكر أن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي أيضاً على هذه المادة."

يبلغ عمر النصف للكافيين (أي الوقت الذي يستغرقه الجسم للتخلص من نصف الكمية) ما بين خمس إلى ست ساعات؛ لذا فإن تناول كوب في فترة ما بعد الظهر قد يكلفك ساعة من نومك، مما يعني أن النتيجة النهائية ليست إيجابية.

أما مشروبات الطاقة المركزة (Energy shots) فهي قصة مختلفة تماماً؛ إذ تحتوي على كميات أكبر بكثير من الكافيين بالإضافة إلى إضافات أخرى، وقد وُجد أنها تسبب اضطرابات في نظم القلب حتى لدى الشباب الأصحاء.

يعني لا داعي للقلق بشأن القهوة التي تتناولها بالفعل.

