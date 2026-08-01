شاهد.. أول ظهور لـ عمر مرموش في معسكر مانشستر سيتي بالموسم الجديد

التحق الدولي المصري عمر مرموش، بمعسكر مانشستر سيتي المقام في هونج كونج، استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

وحصل مرموش ، على فترة راحة إضافية بإذن من الجهاز الفني، عقب نهاية مشواره الدولي، حيث تزامنت الإجازة مع احتفاله بزفافه.

وأعلن مانشستر سيتي، عبر حساباته الرسمية، وصول اللاعب المصري إلى مقر المعسكر، ليبدأ برنامجه الإعدادي تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يغيب مرموش عن المواجهة الودية التي تجمع مانشستر سيتي بإنتر، اليوم، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، على أن يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي قبل الظهور في المباريات التحضيرية المقبلة.