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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026 على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير..

سعر الدولار اليوم

وسجلت تعاملات الدولار ثابتا من دون تغيير على مستوى البنوك المصرية من آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيها للشراء و 51.19 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 50,4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51 جنيها للشراء و 51.1 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.05 جنيها للشراء و51.15 جنيها للبيع في بنوك "الإسكندرية، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.12 جنيها للشراء و 51.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، ميد بنك، المصرف المتحد، قناة السويس".

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