سعر الدولار اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استقرار العملة الأمريكية في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر تعاملات الخميس الماضي.



أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك



سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيهًا للشراء و51.23 جنيهًا للبيع، فيما أظهرت شاشات البنوك المحلية استقرارًا في أسعار صرف العملة الأمريكية.



وجاء أقل سعر للدولار عند 50.40 جنيهًا للشراء و50.50 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي ثاني أقل سعر عند 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

وفي بنك HSBC بلغ سعر الدولار 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع، فيما سجل في بنكي الإسكندرية وفيصل الإسلامي 51.02 جنيهًا للشراء و51.12 جنيهًا للبيع.

وسجلت أغلب البنوك، ومنها الكويت الوطني، والبركة، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، سعر 51.05 جنيهًا للشراء و51.15 جنيهًا للبيع.



أعلى وأقل أسعار الدولار اليوم



جاء أعلى سعر للدولار في بنك سايب عند 51.12 جنيهًا للشراء و51.22 جنيهًا للبيع.

وسجل ثاني أعلى سعر في عدد من البنوك، بينها قناة السويس، والمصرف العربي الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، وبيت التمويل الكويتي، والمصرف المتحد، وميد بنك، والتنمية الصناعية، والمصري الخليجي، وبنك مصر، ونكست، والأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المصري، عند 51.10 جنيهًا للشراء و51.20 جنيهًا للبيع.



البنك المركزي: نمو في الإقراض وتراجع أرصدة البنوك داخل مصر



كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك إلى 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة سنوية بلغت 439.3 مليار جنيه، بما يعادل معدل نمو 4.7%.

وأوضح تقرير البنك المركزي عن الربع الأول من العام المالي الماضي أن أرصدة البنوك في الخارج ارتفعت بنحو 150 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع بند الأصول الأخرى إلى 567.1 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وفي المقابل، تراجع رصيد البنوك داخل مصر بقيمة 330.7 مليار جنيه، بنسبة 10.9%، ليصل إلى 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.