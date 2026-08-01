قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليابان بدون تسونامي
تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان
ليلة الظلام .. انقطاع عام للكهرباء في ليبيا
أول ظهور لـ هنادي مهنا بعد الطلاق.. طه دسوقي يشارك صورة من كواليس “خيال مريض”
أذكار الصباح كاملة مكتوبة 2026.. أفضل الأدعية لبدء يومك بالبركة والتوفيق
مواعيد مباريات اليوم السبت 1– 8 – 2026 والقنوات الناقلة
أكبر سعر دولار في البنوك اليوم السبت 1-8-2026
جمال عبد الجواد: مصر حافظت على مسار مفاوضات غزة حتى الوصول إلى هذه المرحلة
أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. تأخر العودة وخلافات مالية تعطل انتظامه
قصة مؤثرة.. كيف حقق تامر حسني حلم والده الذي لم يكتمل؟
أمريكا .. إعادة فتح مطار دنفر الدولي بعد إزالة التهديد الأمني
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. أفضل الأدعية والأذكار الواردة وحكمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر سعر دولار في البنوك اليوم السبت 1-8-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهرت تعاملات أكبر سعر دولار أمام الجنيه؛ استقرارًا على مستوي أول تعاملات اليوم السبت 1-8-2026 دون تغيير .

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.12 جنيها للشراء و 51.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اعتباراً من مساء الخميس الماضي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية  المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار

وأظهرت تعاملات الدولار أمام الجنيه في آخر تداولات بالبنوك يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيها للشراء و 51.23 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.02 جنيها للشراء و 51.12 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و فيصل الإسلامي.

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، التجاري الدوللي CIB،أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري، كريدي أجريكول، التعمير والاسكان".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 51.12 جنيها للشراء و 51.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست،الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري".

البنك المركزي

المركز المالي للبنوك

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلي 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 4.7% علي أساس سنوي وبفارق 439.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الماضي، عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يساوي 150 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الأخرى بلغت 567.1 مليار جنيه بزيادة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي .

فيما تراجع رصيد البنوك في مصر بمقدار 330.7 مليار جنيه بمعدل 10.9% لتصبح 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم أكبر سعر دولار سعر الدولار أمام الجنيه أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

الثانوية العامة

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

خبز

منظومة جديدة للخبز تبدأ غدًا.. التموين تكشف التفاصيل وهذا سعر الرغيف

ترشيحاتنا

التكييف

خطأ بسيط يرفع فاتورة الكهرباء.. مسافة تضاعف كفاءة المكيف المتنقل

درجات

القبة الحرارية تحكم قبضتها على الشرق الأوسط.. موعد الموجة اللاهبة| تلامس 50 درجة مئوية

رئيس الفيفا

أزمة تهز كرة القدم العالمية.. هل يقود صدام إنفانتينو وأوروبا إلى مقاطعة كأس العالم؟

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد