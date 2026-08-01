مراد مكرم يطرح بوستر أغنيته الجديدة «سكر نبات».. قريبا

طرح الفنان مراد مكرم، بوستر أغنية سكر نبات، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مراد مكرم، عن اقتراب موعد طرح أغنية سكر نبات، ولم يكشف متى طرحها تحديدا.

بوستر أغنية سكر نبات

أحدث أعمال مراد مكرم

وكان الفنان مراد مكرم، شارك بالموسم الدرامي الرمضاني الماضي، في بطولة مسلسل رأس الأفعى، بشخصية اللواء طارق.

ونشر الفنان مراد مكرم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بشأن دوره فى مسلسل “رأس الأفعى”، من خلال شخصية اللواء طارق.

وقال مراد مكرم: “اللواء طارق شخصية وطنية أصيلة زي كتير جدًا في بلدنا، يارب تكون نالت إعجابكم”.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.