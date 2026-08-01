رفع حالة الطوارئ.. قطع الكهرباء وكردون أمني حول المنزل المنهار بزفتي.. صور

وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد والدفع الفوري بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى موقع انهيار أحد العقارات بشارع فلسطين بمدينة زفتى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع الموقف، ومتابعة تطورات الواقعة لحظة بلحظة.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق عن العقار، فيما تواصل فرق الحماية المدنية أعمال البحث والتأمين، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة.

رفع اثار الأنقاض

وتؤكد محافظة الغربية أن التعامل مع الواقعة يتم وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة، حفاظًا على سلامة تداول المعلومات ودقة ما يتم نشره.