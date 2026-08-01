افتتاح المرحلة 2 للأتوبيس الترددى السريع بطول 40 كم على الدائرى خلال أيام

تستعد وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لإطلاق التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، وذلك ضمن جهود التوسع في شبكات النقل الأخضر المستدام والصديق للبيئة.

المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري



المسار والأطوال: تمتد بطول 40 كم وتضم 16 محطة رئيسية، تبدأ من محطة المشير طنطاوي حتى محطة صن كابيتال بتلقي طريق الفيوم.

المناطق المخدومة: تخدم مناطق ذات كثافة عالية مثل القاهرة الجديدة، المعادي، المقطم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، والمنصورية.

تجهيزات المحطات: تشمل إنشاء مواقف مجمعة لسيارات الميكروباص وأتوبيسات (السوبرجيت وشرق الدلتا) أسفل الدائري، بجانب توفير ساحات انتظار للسيارات الملاكي، وكافتيريات، وكباري/أنفاق مشاة، وبوابات تذاكر إلكترونية.

التكامل والنقل التبادلي: يُعد المشروع بديلاً للخط الخامس للمترو، ويوفر ربطاً كاملاً مع الخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومونوريل شرق النيل.

صناعة محلية وبُعد بيئي: يعتمد المشروع على أسطول من الأتوبيسات الكهربائية المُصنعة محلياً بالكامل، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية.

