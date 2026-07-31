لا خسائر في الأرواح.. محاولات للسيطرة على حريق في مصنع بدمياط الجديدة

أكد مصدر طبي “ لصدى البلد” أنه لاتوجد خسائر في الأرواح نتيجه للاشتعال النيران داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والأمر اقتصر عن بعض حالات الاصابة بالاختناق وتم التعامل مع الحالات بعد نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

شب حريق هائل داخل أحد مصانع الأثاث في المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة

وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن أعمال السيطرة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء وائل الأشوح مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة؛ فوجه بانتقال قوات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه.

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب الرئيسي في إشعال الحريق قد يكون ماس كهربائي، فيما لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.