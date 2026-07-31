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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حمل وسط الطريق .. ضبط سائق فان أعاق الحركة المرورية بالإسكندرية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "فان" بتحميل الركاب في منتصف الطريق، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 27 يوليو، أثناء تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية الإسكندرية منتصف الطريق الحركة المرورية

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