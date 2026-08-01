لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

يعتقد كثير من الأشخاص أن الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم كفيل بالقضاء على الهالات السوداء أسفل العينين، إلا أن البعض يلاحظ استمرارها رغم النوم المنتظم، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة الشائعة.

ويؤكد أطباء الجلدية أن الهالات السوداء لا ترتبط دائمًا بقلة النوم، بل قد تكون ناتجة عن عوامل وراثية أو تغيرات مرتبطة بالعمر أو بعض المشكلات الصحية ونمط الحياة، لذلك فإن علاجها يعتمد في الأساس على معرفة السبب الحقيقي وراء ظهورها.

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء رغم النوم الكافي، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

1- العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في ظهور الهالات السوداء، إذ يرث بعض الأشخاص جلدًا رقيقًا أو زيادة في التصبغات حول العين، ما يجعل الهالات أكثر وضوحًا حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2- التقدم في العمر

مع التقدم في السن يقل إنتاج الكولاجين والإيلاستين، فيصبح الجلد أسفل العين أرق، وتظهر الأوعية الدموية بشكل أوضح، وهو ما يمنح المنطقة لونًا داكنًا.

3- الحساسية الموسمية

قد تؤدي حساسية الأنف أو العين إلى احتقان الأوعية الدموية حول العينين، كما أن فرك العين باستمرار يزيد من التصبغات ويجعل الهالات أكثر وضوحًا.

4- نقص بعض الفيتامينات والمعادن

قد يرتبط ظهور الهالات السوداء بنقص الحديد أو فيتامين B12 أو فيتامين K في بعض الحالات، خاصة إذا كانت مصحوبة بالشعور بالإرهاق أو شحوب البشرة.

5- الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء قد يجعل الجلد يبدو باهتًا وغائرًا، ما يبرز الهالات السوداء بشكل أكبر، خاصة في الأجواء الحارة.

6- التعرض المفرط للشمس

يزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من إنتاج صبغة الميلانين في الجلد، وهو ما قد يؤدي إلى اسمرار المنطقة المحيطة بالعين وظهور الهالات بشكل أوضح.

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

7- إجهاد العين

الاستخدام الطويل للهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر قد يسبب إجهاد العين واتساع الأوعية الدموية المحيطة بها، ما ينعكس على شكل هالات داكنة لدى بعض الأشخاص.

8- التدخين

يؤثر التدخين في الدورة الدموية ويقلل إنتاج الكولاجين، ما يسرع من شيخوخة الجلد ويزيد من وضوح الهالات السوداء والتجاعيد الدقيقة حول العين.

9- احتباس السوائل

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح أو قلة النوم الجيد أو بعض التغيرات الهرمونية إلى احتباس السوائل، ما يسبب انتفاخًا تحت العين ويجعل الهالات تبدو أكثر وضوحًا.

10- بعض المشكلات الصحية

في بعض الحالات، قد ترتبط الهالات السوداء بأمراض مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الأنيميا أو مشكلات الكلى، لذلك ينبغي استشارة الطبيب إذا ظهرت فجأة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

كيف يمكن تقليل الهالات السوداء؟

ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، واتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحديد وفيتامين C، مع استخدام واقٍ من الشمس لحماية البشرة، وتجنب فرك العينين، وتقليل الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات، مع الحصول على نوم منتظم وعالي الجودة.

كما قد تساعد الكمادات الباردة أو الكريمات التي تحتوي على الكافيين أو فيتامين C أو حمض الهيالورونيك أو الريتينول في تحسين مظهر الهالات لدى بعض الأشخاص، لكن يفضل استخدامها بعد استشارة طبيب الجلدية، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا كانت الهالات السوداء شديدة أو ظهرت بشكل مفاجئ، أو صاحبتها أعراض مثل الإرهاق المستمر، أو فقدان الوزن، أو شحوب البشرة، أو تورم ملحوظ حول العين، فمن الأفضل استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة واستبعاد وجود نقص في الفيتامينات أو الأنيميا أو أي مشكلة صحية أخرى.

ويؤكد الأطباء أن الهالات السوداء غالبًا ما تكون مشكلة تجميلية وليست مرضًا بحد ذاتها، إلا أن استمرارها رغم النوم الكافي واتباع نمط حياة صحي قد يكون مؤشرًا يستدعي البحث عن السبب الحقيقي وعلاجه، بدلًا من الاكتفاء باستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها.