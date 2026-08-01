قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية
الحوثي يكشف حقيقة فرض رسوم على مرور السفن التجارية عبر باب المندب
لأول مرة منذ 3 سنوات ..سفينة نفط تتجه إلى ميناء عسقلان في إسرائيل
أمريكا .. إغلاق جزئي لمطار دنفر الدولي بولاية كولورادو بسبب تهديد أمني محتمل
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الأحد وانخفاض في درجات الحرارة من الإثنين
كان محجوز وقفز في المياه.. غرق شاب مصري عند مصب نهر تريسا بـ إيطاليا
اتحاد أمريكا الجنوبية يطلب توضيحات من فيفا بشأن مشروعه الجديد
الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي
إمام عاشور ضمن المرشحين.. إشادة مغربية بنجم الأهلي في سباق الأفضل إفريقيًا
إشادة واسعة بمهارات حمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة
انتشال أول جثـ مان لسيدة من تحت أنقاض عقار زفتى المنهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم كفيل بالقضاء على الهالات السوداء أسفل العينين، إلا أن البعض يلاحظ استمرارها رغم النوم المنتظم، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة الشائعة.

ويؤكد أطباء الجلدية أن الهالات السوداء لا ترتبط دائمًا بقلة النوم، بل قد تكون ناتجة عن عوامل وراثية أو تغيرات مرتبطة بالعمر أو بعض المشكلات الصحية ونمط الحياة، لذلك فإن علاجها يعتمد في الأساس على معرفة السبب الحقيقي وراء ظهورها.

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء رغم النوم الكافي، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

1- العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في ظهور الهالات السوداء، إذ يرث بعض الأشخاص جلدًا رقيقًا أو زيادة في التصبغات حول العين، ما يجعل الهالات أكثر وضوحًا حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2- التقدم في العمر

مع التقدم في السن يقل إنتاج الكولاجين والإيلاستين، فيصبح الجلد أسفل العين أرق، وتظهر الأوعية الدموية بشكل أوضح، وهو ما يمنح المنطقة لونًا داكنًا.

3- الحساسية الموسمية

قد تؤدي حساسية الأنف أو العين إلى احتقان الأوعية الدموية حول العينين، كما أن فرك العين باستمرار يزيد من التصبغات ويجعل الهالات أكثر وضوحًا.

4- نقص بعض الفيتامينات والمعادن

قد يرتبط ظهور الهالات السوداء بنقص الحديد أو فيتامين B12 أو فيتامين K في بعض الحالات، خاصة إذا كانت مصحوبة بالشعور بالإرهاق أو شحوب البشرة.

5- الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء قد يجعل الجلد يبدو باهتًا وغائرًا، ما يبرز الهالات السوداء بشكل أكبر، خاصة في الأجواء الحارة.

6- التعرض المفرط للشمس

يزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من إنتاج صبغة الميلانين في الجلد، وهو ما قد يؤدي إلى اسمرار المنطقة المحيطة بالعين وظهور الهالات بشكل أوضح.

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

7- إجهاد العين

الاستخدام الطويل للهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر قد يسبب إجهاد العين واتساع الأوعية الدموية المحيطة بها، ما ينعكس على شكل هالات داكنة لدى بعض الأشخاص.

8- التدخين

يؤثر التدخين في الدورة الدموية ويقلل إنتاج الكولاجين، ما يسرع من شيخوخة الجلد ويزيد من وضوح الهالات السوداء والتجاعيد الدقيقة حول العين.

9- احتباس السوائل

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح أو قلة النوم الجيد أو بعض التغيرات الهرمونية إلى احتباس السوائل، ما يسبب انتفاخًا تحت العين ويجعل الهالات تبدو أكثر وضوحًا.

10- بعض المشكلات الصحية

في بعض الحالات، قد ترتبط الهالات السوداء بأمراض مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الأنيميا أو مشكلات الكلى، لذلك ينبغي استشارة الطبيب إذا ظهرت فجأة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

كيف يمكن تقليل الهالات السوداء؟

ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، واتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحديد وفيتامين C، مع استخدام واقٍ من الشمس لحماية البشرة، وتجنب فرك العينين، وتقليل الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات، مع الحصول على نوم منتظم وعالي الجودة.

كما قد تساعد الكمادات الباردة أو الكريمات التي تحتوي على الكافيين أو فيتامين C أو حمض الهيالورونيك أو الريتينول في تحسين مظهر الهالات لدى بعض الأشخاص، لكن يفضل استخدامها بعد استشارة طبيب الجلدية، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا كانت الهالات السوداء شديدة أو ظهرت بشكل مفاجئ، أو صاحبتها أعراض مثل الإرهاق المستمر، أو فقدان الوزن، أو شحوب البشرة، أو تورم ملحوظ حول العين، فمن الأفضل استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة واستبعاد وجود نقص في الفيتامينات أو الأنيميا أو أي مشكلة صحية أخرى.

ويؤكد الأطباء أن الهالات السوداء غالبًا ما تكون مشكلة تجميلية وليست مرضًا بحد ذاتها، إلا أن استمرارها رغم النوم الكافي واتباع نمط حياة صحي قد يكون مؤشرًا يستدعي البحث عن السبب الحقيقي وعلاجه، بدلًا من الاكتفاء باستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها.

الهالات السوداء لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة الهالات عوامل وراثية المشكلات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

ترشيحاتنا

عراقجي

طهران .. عراقجي يدين النهج البريطاني غير اللائق تجاه بلاده

ارشيفي

روسيا تعلن إسقاط أكثر من 21 ألف مسيرة أوكرانية خلال شهر يوليو

مروحية من طراز أم أتش- 60 ار سي هوك

القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 30 سفينة وتعطيل 2 حتي 31 يوليو

بالصور

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد