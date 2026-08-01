لأول مرة منذ 3 سنوات ..سفينة نفط تتجه إلى ميناء عسقلان في إسرائيل

قامت السفينة كابتن جون" من طراز أفراماكس التي ترفع علم مالطا بتحميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في منشأة إنجلسايد التابعة لشركة إنبريدج بالقرب من كوربوس كريستي في تكساس.
و تشير إلى أن بيانات تتبع السفن على منصة مجموعة بورصات لندن أن ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل هو وجهة السفينة.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، كانت السفينة تنقل حوالي 550 ألف برميل من النفط الخام.
ويمكن لناقلة من طراز أفراماكس أن تحمل ما يصل إلى 750 ألف برميل.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شركة فيتول التجارية استأجرت الناقلة.
أظهرت بيانات شركة كبلر لبيانات الشحن أن آخر مرة توجه فيها النفط الخام الأمريكي إلى إسرائيل كانت في أكتوبر الأول 2023.
وتأتي هذه الشحنة في خضم الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير شباط وأدت إلى انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز. وكان هذا الممر المائي ينقل في السابق حوالي خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية.