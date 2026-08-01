لأول مرة منذ 3 سنوات ..سفينة نفط تتجه إلى ميناء عسقلان في إسرائيل

قامت السفينة كابتن جون" من طراز أفراماكس ⁠التي ترفع علم مالطا بتحميل ​خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في منشأة إنجلسايد التابعة لشركة ​إنبريدج بالقرب من كوربوس كريستي في تكساس.

و تشير إلى أن بيانات تتبع السفن على منصة مجموعة ​بورصات لندن أن ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل هو وجهة السفينة.



ووفقا لبيانات ​مجموعة بورصات لندن، كانت السفينة تنقل حوالي ​550 ألف برميل من النفط الخام.

ويمكن لناقلة من طراز أفراماكس ‌أن ⁠تحمل ما يصل إلى 750 ألف برميل.



وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شركة فيتول التجارية استأجرت الناقلة.



أظهرت ​بيانات شركة ​كبلر لبيانات ⁠الشحن أن آخر مرة توجه فيها النفط الخام الأمريكي إلى إسرائيل كانت في ​أكتوبر الأول 2023.



وتأتي هذه ​الشحنة ⁠في خضم الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير شباط وأدت إلى انخفاض حاد ⁠في ​حركة المرور عبر مضيق هرمز. ​وكان هذا الممر المائي ينقل في السابق حوالي خمس إمدادات النفط ​الخام والغاز الطبيعي العالمية.