أمريكا .. إغلاق جزئي لمطار دنفر الدولي بولاية كولورادو بسبب تهديد أمني محتمل



أعلن مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو الأمريكية إغلاق الطابق السادس ومنطقة المغادرة بسبب تهديد أمني محتمل.



ويُعد مطار دنفر الدولي من أكبر المطارات في الولايات الممتحدة من حيث المساحة ويخدم ملايين المسافرين سنويا.



وذكرت إدارة مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأمريكية، إغلاق الطابق السادس الغربي (Level 6 West) حتى إشعار آخر، بما يشمل نقطة التفتيش الأمنية الغربية ومنطقة الممغادرة، وذلك على خلفية تهديد أمني محتمل.

كما طالبت إدارة المطار عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" الممسافرين بضرورة التوجه إلى الطابق السادس الشرقي (Level 6 East) لإتمام إجراءات المغادرة والتفتيش الأمني، معربة عن تقديرها لصبر المسافرين وتعاونهم.



لم تكشف إدارة المطار عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد الأمني، كما لم تصدر سلطات الأمن بيانات شارحة حول ما إذا تم احتواء الموقف بالشكل الكامل.



ونوهت التقارير إلى أن الإغلاق اقتصر على الجزء الغربي من مستوى الممغادرة، دون الإبلاغ عن تأثيرات كبيرة أو إلغاءات واسعة النطاق في حركة الرحلات الجوية.