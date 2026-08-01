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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران .. عراقجي يدين النهج البريطاني غير اللائق تجاه بلاده

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إدانه طهران للنهج البريطاني غير اللائق تجاه بلاده .

وفي مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني قال عراقجي :  ندين تواطؤ بريطانيا في الحربين اللتين فرضتهما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران.

وقال عراقجي في مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني: نؤكد على ضرورة أن تعيد الحكومة البريطانية النظر في هذا الأمر.

وتابع عراقجي : نؤكد أن تعاون بريطانيا مع المعتدين بما في ذلك تحت ذريعة عقود الدفاع السابقة غير مقبول.

وختم عراقجي :وفقا للقانون الدولي فإن السماح للمعتدين باستخدام أراضي ومنشآت دولة ما لمهاجمة دولة أخرى بشكل غير قانوني يشكل عملا عدوانيا ويسمح للدولة المهاجمة باللجوء إلى الدفاع المشروع.

ومن جانبه ؛ ذكر وزير خارجية بريطانيا لعراقجي: بريطانيا ليست جزءاً من الحرب ضد إيران وتؤمن بالدبلوماسية لحل القضايا

إيران بريطانيا عباس عراقجي وزير الخارجية البريطاني

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