طهران .. عراقجي يدين النهج البريطاني غير اللائق تجاه بلاده

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إدانه طهران للنهج البريطاني غير اللائق تجاه بلاده .

وفي مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني قال عراقجي : ندين تواطؤ بريطانيا في الحربين اللتين فرضتهما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران.

وقال عراقجي في مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني: نؤكد على ضرورة أن تعيد الحكومة البريطانية النظر في هذا الأمر.

وتابع عراقجي : نؤكد أن تعاون بريطانيا مع المعتدين بما في ذلك تحت ذريعة عقود الدفاع السابقة غير مقبول.

وختم عراقجي :وفقا للقانون الدولي فإن السماح للمعتدين باستخدام أراضي ومنشآت دولة ما لمهاجمة دولة أخرى بشكل غير قانوني يشكل عملا عدوانيا ويسمح للدولة المهاجمة باللجوء إلى الدفاع المشروع.

ومن جانبه ؛ ذكر وزير خارجية بريطانيا لعراقجي: بريطانيا ليست جزءاً من الحرب ضد إيران وتؤمن بالدبلوماسية لحل القضايا