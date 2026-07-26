عراقجي : هجوم زيلينسكي على السفينة الإيرانية بأمر من إسرائيل .. وسنرد

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مهاجمة القوات الأوكرلنية سفينة تجارية تابعة لبلاده حيث قال " زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل بحار.

وشدد الوزير الإيراني في تصريحات له على أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة تم ارتكابه بأمر من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها.

جاء ذلك في مكالمات مع ممثل الاتحاد الأوروبي العالي كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وختم عراقجي تثدصريحاته قائلا : " ذكرت بوضوح أن ما فعله الطفيلي في كييف لا يمكن أن يمر دون رد.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باتخاذ إجراءات دولية لمحاسبة أوكرانيا على خلفية استهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، واصفا الهجوم بأنه "عمل إجرامي" يستوجب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

وخلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعا عراقجي مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى إدانة الهجوم والتحرك لمحاسبة المسؤولين عنه وكل من يدعمه، مؤكدا ضرورة عدم ترك مثل هذه الهجمات دون مساءلة.

كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة التصعيد، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة المرتبطة بالرد الإيراني على الهجوم الأمريكي، وفق ما أوردته وكالة "فارس".