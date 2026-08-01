كان محجوز وقفز في المياه.. غرق شاب مصري عند مصب نهر تريسا بـ إيطاليا



شهدت بلدة "جيرمينياغا" الواقعة في مقاطعة فاريزي بشمال إيطاليا، غرق شاب مصري في عمر 17 ربيعا وذلك عند مصب نهر " تريسا" في بحيرة "ماجوري" (فيربانو).

​وبحسب تقارير إعلامية ؛ فقد كان الشاب، يقيم في إحدى دور الرعاية المخصصة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في منطقة "فالكوفيا".

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاب قفز في المياه ولم يستطع الخروج، في واحدة من أكثر النقاط خطورة بالبحيرة، حيث يلتقي النهر بالبحيرة وتشكل التيارات الداخلية خطرًا بالغًا حتى في أوقات انخفاض منسوب المياه.



ومن جانبها ؛ وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، حيث استعانت بالفرق المتخصصة والغواصين التابعين لرجال الإطفاء في ميلانو الذين وصلوا عبر مروحية، إلى جانب عناصر شرطة "كارابينييري".

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ونجحت فرق الانقاذ في العثور على جثة الشاب على عمق نحو 4 أمتار، وعقب الوصول إلى الجثمان حاول أطباء الطوارئ إنعاشه فور سحبه إلى السطح، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لتوقف قلبه.