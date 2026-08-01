الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الأحد وانخفاض في درجات الحرارة من الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة خلال الفترة من الأحد 2 أغسطس وحتى الخميس 6 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الأحد، على أن تبدأ الأجواء في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من يوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح يوم الأحد بين 38 و39 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 32 و33 درجة، في حين تصل درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى ما بين 41 و45 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة يوم الأحد على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، أوضحت الهيئة أنها ستنشط على فترات متقطعة من الأحد وحتى الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الإثنين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ثم 37 درجة خلال الأيام التالية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية