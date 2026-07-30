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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟

بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟
بعد حالات غرق.. كيف تتعرف على تيارات السحب؟
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

بعد حالات غرق مؤخرا أوضحت إكسترا نيوز كيف تتعرف على تيارات السحب.

وقالت إكسترا نيوز عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: تيار السحب عبارة عن تيار مائي شديد يتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه البحر تتراوح سرعته بين 2.5:0.5 متر في الثانية (أسرع من أي سباح أوليمبي).
 


وأضافت: قد يظهر الماء أهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة ولا يجب أن يكون الطقس سيئا حتى تتشكل تيارات السحب، أحيانا يظهر الماء معكرا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة، وفقا لما جاء عبر إكسترا نيوز.
وأشارت الى انه قد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به، المنطقة الخالية من الأمواج على الرغم من وجود أمواج يمينها ويسارها يشير إلى أن هذه المنطقة بها سحب.

وبينت انه للتغلب على هذا الوضع يجب الهدوء والسباحة بشكل موازي مع الشاطئ حتى الخروج من منطقة السحب.

غرق تيارات السحب السحب سباح أوليمبي الطقس أمواج السباحة

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