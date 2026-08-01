بتروجت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أدهم حامد في الميركاتو الصيفي

كشف محمد أيمن، المشرف العام على فريق بتروجت، حقيقة ما تردد بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم لاعب وسط الفريق أدهم حامد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح محمد أيمن، في تصريحات صحفية، أن ناديه لم يتلقَّ أي عرض رسمي من الأهلي حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما جرى لا يتعدى اتصالات غير رسمية عبر وكلاء ووسطاء.

وقال: “لم يصل إلينا أي عرض رسمي لضم أدهم حامد، لكن هناك بالفعل أحاديث غير رسمية من جانب الأهلي، والأمر يتم من خلال الوكلاء والوسطاء فقط، ونحن لا نتعامل مع هذه الطريقة، وعندما يكون هناك تواصل رسمي من مسؤول بالنادي، وقتها سنجلس للتفاوض.”

وأضاف أن إدارة بتروجت لا تمانع مناقشة رحيل اللاعب، بشرط الحصول على عرض مالي يتناسب مع إمكانياته وقيمته الفنية.

وكان اسم أدهم حامد قد طُرح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم خط وسط الأهلي، في ظل قدرته على اللعب في مركزي الارتكاز رقم 6 و8، إلا أن الأمر لم يتطور حتى الآن إلى مفاوضات رسمية بين الناديين.

ويأتي اهتمام الأهلي بتدعيم خط الوسط في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق، بعد رحيل المالي أليو ديانج، واقتراب محمد علي بن رمضان من الانتقال إلى صفوف الشمال القطري، إلى جانب استمرار مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع الثنائي مروان عطية وإمام عاشور لتمديد تعاقدهما