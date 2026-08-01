قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة
الفيفا يتراجع عن خطة بيع حصص من كأس العالم بعد موجة اعتراضات واسعة
الاحتلال يقصف محيط تلة علي الطاهر جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة
دعاء الرزق وقضاء الحاجة بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق وتيسير الأمور
بتروجت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أدهم حامد في الميركاتو الصيفي
مدرب برشلونة يشيد بـ حمزة عبد الكريم : يمنحنا حلًا هجوميًا مختلفًا
شراكات تحقق المصالح المشتركة .. نواب: التعاون الزراعي المصري مع الدول الأفريقية يدعم الأمن الغذائي ويزيد الصادرات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-8-2026
تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية
الحوثي يكشف حقيقة فرض رسوم على مرور السفن التجارية عبر باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شراكات تحقق المصالح المشتركة .. نواب: التعاون الزراعي المصري مع الدول الأفريقية يدعم الأمن الغذائي ويزيد الصادرات

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد نواب بجهود الدولة في تعزيز التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، مؤكدين أن الزيارة التي أجراها وفد أوغندي رفيع المستوى لعدد من المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية في مصر تعكس المكانة التي وصلت إليها الخبرات المصرية في القطاع الزراعي.

وأكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التعاون الزراعي بين مصر وأوغندا يعكس نجاح الدولة المصرية في تعزيز حضورها داخل القارة الأفريقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة مع الدول الأفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح تمراز في تصريحات خاصة أن استقبال وفد أوغندي رفيع المستوى للاطلاع على التجارب المصرية في مجالات إنتاج اللقاحات البيطرية، وتربية الدواجن، والاستزراع السمكي؛ يعكس الثقة الكبيرة في الخبرات المصرية وقدرتها على نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى الدول الشقيقة.

دعم الصادرات الزراعية

وأشار إلى أن التوسع في التعاون مع أوغندا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج لقاحات الحمى القلاعية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواجن المصرية، يمثل خطوة مهمة لدعم الصادرات الزراعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وهو ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة والخبرات إلى الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار المشترك.

من جانبه، ثمن النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدًا أن الزيارة التي قام بها وزير الزراعة والثروة الحيوانية الأوغندي والوفد المرافق له إلى عدد من المشروعات الزراعية المصرية تعكس المكانة التي وصلت إليها مصر في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي.

وأوضح عرفة أن تبادل الخبرات بين مصر وأوغندا يسهم في دعم الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية، ويعزز فرص التعاون في مجالات إنتاج اللقاحات البيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية والغذائية المصرية.

نماذج ناجحة للتنمية الزراعية

وأشار إلى أن المشروعات التي اطلع عليها الوفد الأوغندي تمثل نماذج ناجحة للتنمية الزراعية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الزراعية في الدول الأفريقية.

وأكد النائب ياسر عرفة أن تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة يفتح فرصًا واعدة للاستثمار والتجارة، ويعزز الدور المصري في دعم خطط التنمية الأفريقية، مشيدًا بجهود الدولة في نقل الخبرات الفنية وبناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة بين مصر والدول الأفريقية.

مجاس النواب البرلمان التعاون الزراعي الدول الأفريقية لجنة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يُرضي الجميع.. والبابا شنودة كان يسميه "قانون الأهوال الشخصية"

وزارة الكهرباء

الكهرباء: الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا الفارق بين المحاسبة وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية

بالصور

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد