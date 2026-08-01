شراكات تحقق المصالح المشتركة .. نواب: التعاون الزراعي المصري مع الدول الأفريقية يدعم الأمن الغذائي ويزيد الصادرات

أشاد نواب بجهود الدولة في تعزيز التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، مؤكدين أن الزيارة التي أجراها وفد أوغندي رفيع المستوى لعدد من المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية في مصر تعكس المكانة التي وصلت إليها الخبرات المصرية في القطاع الزراعي.

وأكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التعاون الزراعي بين مصر وأوغندا يعكس نجاح الدولة المصرية في تعزيز حضورها داخل القارة الأفريقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة مع الدول الأفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح تمراز في تصريحات خاصة أن استقبال وفد أوغندي رفيع المستوى للاطلاع على التجارب المصرية في مجالات إنتاج اللقاحات البيطرية، وتربية الدواجن، والاستزراع السمكي؛ يعكس الثقة الكبيرة في الخبرات المصرية وقدرتها على نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى الدول الشقيقة.

دعم الصادرات الزراعية

وأشار إلى أن التوسع في التعاون مع أوغندا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج لقاحات الحمى القلاعية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواجن المصرية، يمثل خطوة مهمة لدعم الصادرات الزراعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وهو ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة والخبرات إلى الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار المشترك.

من جانبه، ثمن النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدًا أن الزيارة التي قام بها وزير الزراعة والثروة الحيوانية الأوغندي والوفد المرافق له إلى عدد من المشروعات الزراعية المصرية تعكس المكانة التي وصلت إليها مصر في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي.

وأوضح عرفة أن تبادل الخبرات بين مصر وأوغندا يسهم في دعم الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية، ويعزز فرص التعاون في مجالات إنتاج اللقاحات البيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية والغذائية المصرية.

نماذج ناجحة للتنمية الزراعية

وأشار إلى أن المشروعات التي اطلع عليها الوفد الأوغندي تمثل نماذج ناجحة للتنمية الزراعية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الزراعية في الدول الأفريقية.

وأكد النائب ياسر عرفة أن تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة يفتح فرصًا واعدة للاستثمار والتجارة، ويعزز الدور المصري في دعم خطط التنمية الأفريقية، مشيدًا بجهود الدولة في نقل الخبرات الفنية وبناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة بين مصر والدول الأفريقية.