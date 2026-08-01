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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يقصف محيط تلة علي الطاهر جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

شهد محيط تلة علي الطاهر جنوب لبنان قصفاً بواسطة المدفعية الثقيلة.

وفي وقت سابق نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرًا كبيرًا في بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان، في إطار اعتداءاته المتواصلة على البلدات الجنوبية، وسط سماع دوي الانفجار في المناطق المجاورة.

وفي تصعيد ميداني متزامن، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا لقصف بالقذائف المضيئة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

وأفادت الأنباء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استخدام هذا النوع من القذائف لإشعال النيران في الأحراج والأراضي الحرجية؛ الأمر الذي تسبب بامتداد الحرائق في محيط المرتفع، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية.

جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان محيط تلة علي الطاهر

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