قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة براتب 25 مليون دولار سنويًا
بعد وفاة شخص.. حبس 5 أشخاص أداروا مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة
التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض
محذرا من تكرار أزمة «سبتة».. ترامب للأمريكيين: إذا فاز الديمقراطيون فلن تعيشوا حياة جيدة
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق بشأن قضايا حوض النيل
كونكاكاف يرفض مقترح الفيفا بشأن بيع حصص كأس العالم
إبراهيم حسن: تابعنا هيثم حسن لأكثر من عام.. وتأخر انضمامه لهذا السبب
عمرو مصطفى أول الحضور.. صور جنازة والد تامر حسني
بالصور .. حمادة هلال يشعل العلمين الجديدة بحفل كامل العدد بحضور أسرته
الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط
إبراهيم حسن : ظهور أسماء جديدة في منتخب مصر الفترة المقبلة
كايا كالاس: التحقق من التزام حماس بالاتفاق في غزة سيكون تحديا كبيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. إسرائيل تصعد اعتداءاتها بتفجير كبير في كفرتبنيت وقصف بالفوسفور المضيء على مرتفع "علي الطاهر"

لبنان.. إسرائيل تصعد اعتداءاتها بتفجير كبير في كفرتبنيت وقصف بالفوسفور المضيء على مرتفع "علي الطاهر"
لبنان.. إسرائيل تصعد اعتداءاتها بتفجير كبير في كفرتبنيت وقصف بالفوسفور المضيء على مرتفع "علي الطاهر"
أ ش أ

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرًا كبيرًا في بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان، في إطار اعتداءاته المتواصلة على البلدات الجنوبية، وسط سماع دوي الانفجار في المناطق المجاورة.

وفي تصعيد ميداني متزامن، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا لقصف بالقذائف المضيئة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

وأفادت الأنباء بأن قوات الاحتلال الاسرائيلى تتعمد استخدام هذا النوع من القذائف لإشعال النيران في الأحراج والأراضي الحرجية؛ الأمر الذي تسبب بامتداد الحرائق في محيط المرتفع، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان إطار اعتداءاته المتواصلة على البلدات الجنوبية سماع دوي الانفجار في المناطق المجاورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد