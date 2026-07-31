نبيه بري يدين تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت محيط قلعة الشقيف وبلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وحداثا، إلى جانب مناطق أخرى في جنوب لبنان، تمثل "اعتداءً إرهابيًا" يستهدف الإنسان والتراث والثقافة والعمران، داعيًا إلى موقف وطني وإنساني حازم إزاء هذه الممارسات.

وقال بري إن ارتدادات التفجيرات، التي نتجت عن نحو 700 طن من المتفجرات، وبلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس الزلازل، شعر بها اللبنانيون من أبناء الجنوب والجبل وصولًا إلى تخوم العاصمة بيروت، معتبرًا أن هذه الارتدادات "إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، فإن الإنسان ومستقبله في خطر".

واختتم بري بالتشديد على أن "ما حصل مدان، ولا يجب السكوت عليه أو الصمت إزاءه أو الاستسلام لوقائعه".